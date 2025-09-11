Захарова назвала закрытие Польшей границы с Белоруссией «либерализьмой»

Захарова о закрытии Польшей границы с Белоруссией: Такая вот «либерализьма»

Закрыв границу с Белоруссией, власти Польши перекрыли своим же гражданам возможность свободного передвижения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что в ходе своего визита в Белоруссию обратила внимание на большое количество польских машин и поляков, которым белорусские власти не ставили препятствий для посещения страны. По ее словам, приезжая отдохнуть и закупить продукты, граждане Польши собственными глазами видели разницу между рассказами о Белоруссии в польских СМИ и действительностью.

«Выводы напрашивались сами собой и не в пользу Варшавы. Проиграв сравнение своей "демократии" с придуманным "кровавым тоталитаризмом", польские власти перекрыли своим же гражданам возможность свободного передвижения. Такая вот "либерализьма"», — заключила Захарова.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о решении Варшавы закрыть границу с Белоруссией во вторник, 9 сентября. По его словам, причиной для такого решения стало проведение совместных военных учений России и Белоруссии «Запад-2025».