Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:18, 11 сентября 2025Мир

Захарова назвала закрытие Польшей границы с Белоруссией «либерализьмой»

Захарова о закрытии Польшей границы с Белоруссией: Такая вот «либерализьма»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Белицкий Дмитрий / АГН «Москва»

Закрыв границу с Белоруссией, власти Польши перекрыли своим же гражданам возможность свободного передвижения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что в ходе своего визита в Белоруссию обратила внимание на большое количество польских машин и поляков, которым белорусские власти не ставили препятствий для посещения страны. По ее словам, приезжая отдохнуть и закупить продукты, граждане Польши собственными глазами видели разницу между рассказами о Белоруссии в польских СМИ и действительностью.

«Выводы напрашивались сами собой и не в пользу Варшавы. Проиграв сравнение своей "демократии" с придуманным "кровавым тоталитаризмом", польские власти перекрыли своим же гражданам возможность свободного передвижения. Такая вот "либерализьма"», — заключила Захарова.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о решении Варшавы закрыть границу с Белоруссией во вторник, 9 сентября. По его словам, причиной для такого решения стало проведение совместных военных учений России и Белоруссии «Запад-2025».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Курсы мировых валют резко взлетели. Когда россиянам ожидать доллар за сто рублей?

    Первая группа россиян улетела из Непала после охвативших страну протестов

    В «Ахмате» заявили о сбежавшем и семь месяцев наводившем ракеты ВСУ на своих солдате

    Поплавская назвала давшую интервью Пугачеву «обиженкой»

    Популярная российская юмористка испытала ужас в туалете в Европе

    В Кремле ответили на вопрос о внешних целях совместных с Минском военных учений

    Жителям Подмосковья назвали время прихода первых заморозков

    Не принятый в российскую школу русский ребенок зачитал по памяти Пушкина на видео

    Россиянин попал под следствие после отказа женщины возобновить отношения

    В России апробируют дрон-ракету «Залп-1»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости