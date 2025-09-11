Зеленский встретился со спецпредставителем Трампа Келлогом в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со спецпредставителем американского лидера Дональда Трампа Китом Келлогом. Об этом украинский глава сообщил в своем Telegram-канале.

«Предметно обсудили давление на россиян и то, что можем сделать вместе с партнерами в тарифно-санкционной политике, чтобы как можно скорее была возможность встретиться на уровне лидеров и закончить эту войну. Трехсторонний формат лидеров, несомненно, наиболее эффективен», — указано в сообщении.

Зеленский также выразил соболезнования Келлогу в связи с убийствами в США украинской беженки Ирины Заруцкой и американского консервативного активиста Чарли Кирка. Украинский президент поблагодарил чиновника за «конструктивную встречу».

Ранее Келлог обвинил Россию в эскалации конфликта на Украине. «Опасность любой войны заключается в эскалации. Похоже, Россия идет на эскалацию», — заявил он.