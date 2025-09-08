Мир
В США обвинили Россию в эскалации конфликта на Украине

Спецпосланник президента США Келлог обвинил РФ в эскалации конфликта на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Россия идет на эскалацию конфликта на Украине. С таким заявлением в социальной сети X выступил спецпосланник президента США Кит Келлог, комментируя недавние удары российских войск по территории республики.

«Опасность любой войны заключается в эскалации. Похоже, Россия идет на эскалацию», — заявил чиновник.

По данным украинских властей, Вооруженные силы России в ночь на 7 сентября выпустили по территории республики рекордное количество дронов и ракет — более 800. В результате этой атаки пострадало здание кабмина в Киеве — там начался пожар, площадь которого составила более тысячи квадратных метров.

