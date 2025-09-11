Бывший СССР
Зеленский заявил о бесполезности систем ПВО Patriot против дронов «Герань»

Зеленский: В борьбе с «Геранями» системы Patriot не помогут
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Системы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства Patriot, которые стоят на вооружении Киева, бесполезны против российских дронов «Герань». Об этом заявил в ходе пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, его слова передает в Telegram издание «РБК-Украина».

«[Системы] Patriot Польше в борьбе с "Шахедами" (так на Украине называют беспилотники российского производства «Герань», — прим. «Ленты.ру») не помогут. И никому не помогут. Это оружие исключительно против баллистических ракет», — заявил украинский лидер.

Он отметил, что США способны производить в месяц не более 60 ракет, в то время как, по оценкам Зеленского, Россия ежедневно наносит по Украине удары с использованием более 800 дронов.

Ранее Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Польши Дональдом Туском, главой правительства Великобритании Киром Стармером, председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте инцидент с неопознанными беспилотниками, проникшими в воздушное пространство Польши. Он предложил Варшаве помощь в обучении противодействию российским дронам.

