Житель Подмосковья четыре раза подвинул свой дом для одной вещи

Житель Подмосковья передвигал свой дом четыре раза, чтобы получать льготную ипотеку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Известно, что мужчина взял несколько ипотек под льготные проценты и перетаскивал здание, чтобы отчитываться перед банками и выдавать его за новое. Владелец жилья нанимал специалистов, чтобы те перемещали дом, стоящий на сваях. Самое дальнее перемещение составило 70 метров.
На каждом новом месте мужчина фотографировал здание и отправлял отчет в банк, чтобы показать, что потратил ипотеку не впустую. В итоге собственник продал дом вместе с участком — деньги ему нужны были для бизнеса.
Ранее россиянам напомнили, что они могут потратить семейную ипотеку на покупку дачи в рамках индивидуального жилищного строительства (ИЖС).