Житель Подмосковья четыре раза подвинул свой дом для одной вещи

Житель Подмосковья четыре раза передвигал свой дом ради льготной ипотеки

Житель Подмосковья передвигал свой дом четыре раза, чтобы получать льготную ипотеку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что мужчина взял несколько ипотек под льготные проценты и перетаскивал здание, чтобы отчитываться перед банками и выдавать его за новое. Владелец жилья нанимал специалистов, чтобы те перемещали дом, стоящий на сваях. Самое дальнее перемещение составило 70 метров.

На каждом новом месте мужчина фотографировал здание и отправлял отчет в банк, чтобы показать, что потратил ипотеку не впустую. В итоге собственник продал дом вместе с участком — деньги ему нужны были для бизнеса.

Ранее россиянам напомнили, что они могут потратить семейную ипотеку на покупку дачи в рамках индивидуального жилищного строительства (ИЖС).