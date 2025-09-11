Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:09, 11 сентября 2025Экономика

Житель Подмосковья четыре раза подвинул свой дом для одной вещи

Житель Подмосковья четыре раза передвигал свой дом ради льготной ипотеки
Мария Черкасова

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Житель Подмосковья передвигал свой дом четыре раза, чтобы получать льготную ипотеку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что мужчина взял несколько ипотек под льготные проценты и перетаскивал здание, чтобы отчитываться перед банками и выдавать его за новое. Владелец жилья нанимал специалистов, чтобы те перемещали дом, стоящий на сваях. Самое дальнее перемещение составило 70 метров.

На каждом новом месте мужчина фотографировал здание и отправлял отчет в банк, чтобы показать, что потратил ипотеку не впустую. В итоге собственник продал дом вместе с участком — деньги ему нужны были для бизнеса.

Ранее россиянам напомнили, что они могут потратить семейную ипотеку на покупку дачи в рамках индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это ужасно». ФБР раскрыло новые детали вокруг убийства сторонника Трампа. Что стало известно?

    Однокурсницы самого загадочного убийцы США рассказали о его странностях

    В России заявили о резком росте товарооборота с Уругваем

    Пчеловод в Подмосковье пожаловался на объевшегося медом медведя

    Житель Подмосковья четыре раза подвинул свой дом для одной вещи

    ФБР объявило награду за информацию об убийце сторонника Трампа

    50-летняя женщина отправилась загорать на пляж в Европе и оказалась изнасилованной

    Собчак и Арестовича заметили вместе в Лондоне. Их встреча вызвала возмущение в России

    Анна Семенович снялась в постели без макияжа и бюстгальтера

    В США рассказали об истощающих ПВО Украины приманках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости