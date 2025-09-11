Экономика
18:45, 11 сентября 2025Экономика

Жителей российского города удивил похожий на какашку памятник

В Качканаре установили похожий на фекалии памятник ветру
Мария Черкасова

Фото: страница «Город Качканар» во «ВКонтакте»

В городе Качканаре Свердловской области установили «Памятник ветрам Качканара», который жители сравнили с какашкой. Об этом говорится в группе «Город Качканар» во «ВКонтакте».

Скульптуру поставили на въезде в город. Шестиметровый арт-объект пообещали дополнить каменным оформлением и подсветкой.

При этом директор городского архива Михаил Титовец заступился за работу, сравнив ее с Эйфелевой башней. Он напомнил, что жители Парижа сначала тоже не принимали постройку, однако впоследствии она стала символом города.

Ранее власти Рязани раскритиковали установленную на Севастопольской аллее скульптурную композицию с нахимовцем и девушкой, которая выглядит полуобнаженной. На композицию при этом потратили 3,75 миллиона рублей.

