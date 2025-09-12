12 сентября в России празднуют День семейного общения, а в мире отмечают День борьбы с мигренью. Верующие вспоминают князя Александра Невского. Свой день рождения отмечает композитор Ханс Циммер. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники приходятся на 12 сентября и какие приметы связаны с этим днем.

Праздники в мире

День борьбы с мигренью

Мигрень — это неврологическое расстройство, при котором повторяются приступы умеренной или сильной пульсирующей боли, как правило, с одной стороны головы. Такие приступы могут длиться от нескольких часов до двух-трех дней.

Созданный в 2006 году Европейский альянс по борьбе с мигренью и головной болью, учредил праздник, призванный повысить осведомленность о методах борьбы с мигренью. По данным ВОЗ, около 40 процентов людей во всем мире страдают от расстройств, связанных с головной болью.

Международный день вязания крючком

Фото: Imani / Unsplash

Считается, что День вязания крючком возник с подачи частного производителя крючков и блогера Jimbo's Front Porch. В 2007 году он предложил отмечать этот праздник и начал с того, что дал выходной всем своим сотрудникам.

Самое раннее письменное упоминание этого вида рукоделия датируется XIX веком — впервые схемы для вязания крючком были опубликованы в Голландии, в 1824-м. Однако в целом вязаное полотно изобрели намного раньше — есть предположение, что первые вязанные изделия носили еще древние египтяне, в XI-XII веках до нашей эры.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 12 сентября

День подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите;

День семейного общения;

День заглядывания в окна;

День осознанности;

День женщин-полицейских в США;

День сотрудничества Юг-Юг ООН.

Какой церковный праздник 12 сентября

Перенесение мощей благоверного князя Александра Невского

Александр Невский (1221-1263) был великим князем и полководцем, который прославился в том числе победой на Чудском озере во время Ледового побоища. Прежде чем уйти из жизни, он успел стать монахом и принял схиму под именем Алексий.

Первоначально Александра Невского похоронили во Владимире. Когда Петр I в 1721 году заключил Ништадский мирный договор со шведами, он решил перенести мощи князя в столицу, Санкт-Петербург. В итоге останки полководца доставили в Александро-Невскую лавру, где они хранятся до сих пор.

Какие еще церковные праздники отмечают 12 сентября

Обретение мощей благоверного князя Даниила Московского;

День памяти святителей Александра, Иоанна и Павла, патриархов Константинопольских;

День памяти преподобного Христофора Римлянина;

День памяти священномученика Петра Решетникова.

Приметы на 12 сентября

Если журавли еще не улетают в теплые края, осень будет солнечной, без дождей.

Пчелы начали запечатывать свои ульи — зима начнется скоро.

В доме закончилась соль — к нужде.

Если дать 12 сентября соль взаймы, вместе с ней вынесешь из дома удачу.

Кто родился 12 сентября

Ханс Циммер (68 лет)

Ханс Циммер — один из самых известных и востребованных композиторов современности. Он написал музыку более чем к 150 фильмам, включая такие голливудские блокбастеры, как «Пираты Карибского моря», «Гладиатор», «Король Лев», «Интерстеллар» и «Дюна». Лауреат двух премий «Оскар».

Луи Си Кей (58 лет)

Настоящее имя американского комика — Луи Секей. Популярный стендапер известен своим жестким и откровенным юмором. Наиболее сильно это проявилось в биографическом сериале «Луи», на съемках которого Луи Си Кей выступил режиссером, сценаристом и главным актером.

Кто еще родился 12 сентября