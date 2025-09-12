Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:20, 12 сентября 2025Россия

В «Ахмате» нашли оскорбившего подразделение российского бойца и сняли с ним видео

Ахматовцы нашли оскорбившего спецназ бойца ВС России и сняли с ним видео
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

В спецназе «Ахмат» нашли оскорбившего подразделение российского бойца и сняли с ним видео. Кадры публикует Telegram-канал «Дневник мракоборцев», который ведут бойцы группы Аида.

Выложенные кадры состоят из двух частей. На первой боец в зеленой футболке, предположительно находясь в украинском плену, отвечает на вопросы интервьюера об ахматовцев и называет их жаргонизмом, который обозначает человека, внешне похожего на гомосексуалиста (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Также он заявляет, что по возвращении «на гражданку» сказал бы бойцам подразделения в лицо все, что о них думает. «Если кто-то будет мне говорить: "Вот, я ахматовец", я ему скажу: "Извини, ты не ахматовец, ты тик-ток войска"», — заявлял мужчина.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

На второй части видео военный сидит с одним из командиров «Ахмата» — бойцом с позывным Аид. На этом съемка обрывается, и на экране появляется мемный титр Directed by Robert. B. Weide из сериала «Умерь свой энтузиазм», который используется в нелепых ситуациях. «Помните, что за все нужно платить. И отвечать», — подписали видео авторы «Дневника мракоборцев». Дальнейшая судьба снятого ахматовцами на видео мужчины не приводится.

Из более ранних публикаций «Дневника» следует, что у Аида был личный конфликт с попавшим на видео военным, чей позывной указывается как Коптер. В канале рассказывается, что еще до попадания Коптер оговорил Аида, тот был вынужден покинуть подразделение и перейти в «Ахмат».

Днем ранее сообщалось, что группа Аида открыла охоту на перебежавшего на сторону Украины российского военного, который якобы семь месяцев передавал противнику данные о передвижениях ВС России и наводил на них HIMARS.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наконец-то на нашей стороне». Европа убедила Трампа изменить отношение к России

    Силовики придумали необычный способ для поимки беглеца из российского СИЗО

    Постсоветская страна испугалась засилья пакистанцев

    В России празднование дня рождения закончилось смертью троих человек

    Врач дал пять советов сладкоежкам

    Названо число пошедших в политику ветеранов СВО

    В МИД рассказали о попытке Украины сорвать саммит на Аляске

    В США указали на нежелание Трампа защищать Европу

    В Госдуме назвали последствие изменения позиции Трампа в отношении России

    Мигрант избил работавшую следователем российскую пенсионерку и избежал наказания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости