22:20, 13 мая 2026

Экс-сотрудник СБУ назвал причастных к расследованию против Ермака

Евгений Силаев
Фото: Alina Smutko / Reuters

США стоят за обвинениями против бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака, выдвинутыми Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Причастных к расследованию назвал бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в беседе с ТАСС.

«Подчеркну, оба этих ведомства полностью подконтрольны американской стороне. (...) За предъявлением обвинений Ермаку стоит американская сторона», — заявил Прозоров.

По его словам, через арест Ермака администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на украинское руководство. Целью Вашингтона является ускорение перехода к мирным переговорам с Россией, подчеркнул Прозоров.

Ранее Ермака забросали яйцами возле здания суда, после того как ему предъявили подозрение в участии в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученных доходов. Сделавший это молодой человек объяснил свой поступок тем, что чиновник обворовывал украинский народ во время боевых действий.

