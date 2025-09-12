Интернет и СМИ
14:29, 12 сентября 2025Интернет и СМИ

«Альфа-Банк» объяснил сбой в работе приложения

«Альфа-Банк»: Проблемы со входом в приложение возникли из-за технических работ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

«Альфа-Банк» объяснил сбой в работе приложения и сервиса «Альфа-Онлайн». Комментарий пресс-службы банка приводит РБК в Telegram.

«Сбоя нет. Скоро все заработает», — подчеркнули в «Альфа-Банке».

Представители кредитной организации заявили, что проблемы у некоторых пользователей со входом могли возникнуть из-за технических работ.

12 сентября пользователи пожаловались на неполадки в работе банка. Согласно данным портала Downdetector.su, за час поступило более четырех тысяч сообщений о сбое. Клиенты отмечали, что столкнулись со сбоем мобильного приложения, личного кабинета и сайта. Больше всего жалоб поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга и Новосибирской области.

Ранее стало известно о сбое в работе мессенджера Telegram. По данным Downdetector.su, юзеры сообщили среди прочего о проблемах в работе мобильного приложения.

.
