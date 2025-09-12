Артемий Лебедев сравнил Евросоюз с жабой

Блогер Артемий Лебедев заявил, что Евросоюз похож на жабу

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев сравнил Европейский союз (ЕС) с жабой. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Блогер согласился со словами премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сравнившего ЕС с жабой на дне колодца, которая не видит, что происходит вокруг. «Хорошая метафора. Потому что мы, находящиеся не на дне колодца, а снаружи, видим, что Евросоюз действительно похож на жабу», — сказал Лебедев.

Ранее дизайнер назвал позорищем военный парад в США. Он сравнил маршировавших американских военных с заключенными, которые перемещаются от барака к бараку.

До этого Лебедев заступился за граждан, которые уехали из России. По мнению блогера, таких людей нельзя поражать в правах.