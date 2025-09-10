Интернет и СМИ
Артемий Лебедев назвал «чмошничеством» и «позорищем» военный парад в США

Блогер Артемий Лебедев назвал позорищем подготовку военных на параде в США
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал военный парад в США. Свое мнение он выразил в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев заявил, что его сильно впечатлил парад в Пекине, который состоялся в начале сентября. Он отметил, что Китаю удалось продемонстрировать военную мощь страны, а военные действовали четко и слаженно. Блогер назвал этот парад самым потрясающим из тех, что он видел.

Лебедев добавил, что другим странам, например США, будет трудно достичь такого же мастерства. «Тем более если учитывать, какой был парад в этому году в Америке, это просто какое-то чмошничество, "беспризорник с соплей из носа". Там у них шли военные так, как будто в СИЗО из одного барака в другой перебегает толпа заключенных. То есть абсолютно полное позорище», — порассуждал дизайнер.

Военный парад в Пекине, посвященный 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, прошел 3 сентября на площади Тяньаньмэнь. Одним из главных гостей мероприятия стал президент России Владимир Путин.

.
