Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:07, 12 сентября 2025Экономика

Звезда Comedy Club рассказал о «комнате Судного дня»

Комик Андрей Бебуришвили рассказал о собственной «комнате Судного дня»
Виктория Клабукова

Кадр: страница проекта «Макарена» во «ВКонтакте»

В доме Андрея Бебуришвили оборудована собственная «комната Судного дня». Об этом российский комик рассказал в интервью проекту «Макарена», видео доступно во «ВКонтакте».

Свою недвижимость Бебуришвили упомянул в контексте гипотетического тура по Соединенным Штатам. Такие гастроли, как рассудил юморист, не стали бы прибыльными из-за стоимости аренды и рекламы. Также артист тяжело переносит перелеты, в частности из-за проблем со спиной, а тур на другой континент занял бы много времени. При этом, как признался Бебуришвили, он хотел бы больше проводить времени в своем новом доме.

В свой двухэтажный особняк звезда Comedy Club въехал лишь в 2024 году. За это время, по его словам, из-за съемок и гастролей он практически там не бывал. «Я купил дом и не бываю там, а я люблю быть дома», — жалуется юморист. Бебуришвили называет себя «страшным домоседом». В коттедже комик обустроил домашний кинотеатр, разместил коллекцию световых мечей, масок, а также соорудил «комнату Судного дня». Такое прозвище Бебуришвили дал комнате, где размещен большой холодильник с грузинским вином.

Ранее свою квартиру в Испании показал стендапер Руслан Белый (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Знаменитость снимает апартаменты в Барселоне. По словам комика, после эмиграции комик даже смог расширить жилплощадь по сравнению с той квартирой, которую снимал в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Центробанк опустил ключевую ставку. Что это значит для простых россиян?

    Сбежавшую из поезда собаку Шуру нашли живой и здоровой

    Россияне подрались в кафе из-за политики и попали на видео

    Набиуллина отметила важность курса рубля при принятии решения по ключевой ставке

    На Владимира Соловьева готовилось покушение. Спецназ ФСБ задержал подозреваемого и показал операцию на видео

    Рубль стал укрепляться к доллару после снижения ключевой ставки ЦБ

    Трамп поделился подробностями задержания стрелявшего в активиста Кирка

    Муж и жена больше года не могли выбрать имя ребенку и развелись

    Банк России мог сохранить ключевую ставку на уровне 18 процентов

    Популярный российский комик ответил на критику его «пузатого и волосатого» тела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости