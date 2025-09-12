Звезда Comedy Club рассказал о «комнате Судного дня»

Комик Андрей Бебуришвили рассказал о собственной «комнате Судного дня»

В доме Андрея Бебуришвили оборудована собственная «комната Судного дня». Об этом российский комик рассказал в интервью проекту «Макарена», видео доступно во «ВКонтакте».

Свою недвижимость Бебуришвили упомянул в контексте гипотетического тура по Соединенным Штатам. Такие гастроли, как рассудил юморист, не стали бы прибыльными из-за стоимости аренды и рекламы. Также артист тяжело переносит перелеты, в частности из-за проблем со спиной, а тур на другой континент занял бы много времени. При этом, как признался Бебуришвили, он хотел бы больше проводить времени в своем новом доме.

В свой двухэтажный особняк звезда Comedy Club въехал лишь в 2024 году. За это время, по его словам, из-за съемок и гастролей он практически там не бывал. «Я купил дом и не бываю там, а я люблю быть дома», — жалуется юморист. Бебуришвили называет себя «страшным домоседом». В коттедже комик обустроил домашний кинотеатр, разместил коллекцию световых мечей, масок, а также соорудил «комнату Судного дня». Такое прозвище Бебуришвили дал комнате, где размещен большой холодильник с грузинским вином.

Ранее свою квартиру в Испании показал стендапер Руслан Белый (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Знаменитость снимает апартаменты в Барселоне. По словам комика, после эмиграции комик даже смог расширить жилплощадь по сравнению с той квартирой, которую снимал в Москве.