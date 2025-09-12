Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:19, 12 сентября 2025Силовые структуры

Россиянка дважды прятала тело избивавшего ее сожителя

Суд Калининграда арестовал женщину за убийство избивавшего ее сожителя
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Московский районный суд Калининграда арестовал 55-летнюю местную жительницу, подозреваемую в причастности к исчезновению сожителя в 2024 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Женщина заключена под стражу до 10 ноября. Из материалов уголовного дела следует, что в феврале 2024 года родственники подали заявление в полицию о пропаже мужчины и лишь 10 сентября этого года выяснилось, что сожительница могла с ним расправиться.

По версии следствия, пара поругалась в своей квартире, мужчина бил женщину и та в ответ нанесла ему удар в висок металлическим предметом. Полученная травма оказалась для него летальной. Чтобы скрыть преступление, сожительница закопала тело на своем земельном участке, а через несколько месяцев выкопала останки, вывезла их в мешке и выбросила в озеро.

В СК отметили, что женщина уже была судима за аналогичное преступление.

Ранее сообщалось, что суд ужесточил приговор для постояльца, который в феврале текущего года расправился с директором гостиницы в Петропавловске-Камчатском.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Центробанк опустил ключевую ставку. Что это значит для простых россиян?

    Сбежавшую из поезда собаку Шуру нашли живой и здоровой

    Россияне подрались в кафе из-за политики и попали на видео

    Набиуллина отметила важность курса рубля при принятии решения по ключевой ставке

    На Владимира Соловьева готовилось покушение. Спецназ ФСБ задержал подозреваемого и показал операцию на видео

    Рубль стал укрепляться к доллару после снижения ключевой ставки ЦБ

    Трамп поделился подробностями задержания стрелявшего в активиста Кирка

    Муж и жена больше года не могли выбрать имя ребенку и развелись

    Банк России мог сохранить ключевую ставку на уровне 18 процентов

    Популярный российский комик ответил на критику его «пузатого и волосатого» тела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости