Россиянка дважды прятала тело избивавшего ее сожителя

Суд Калининграда арестовал женщину за убийство избивавшего ее сожителя

Московский районный суд Калининграда арестовал 55-летнюю местную жительницу, подозреваемую в причастности к исчезновению сожителя в 2024 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Женщина заключена под стражу до 10 ноября. Из материалов уголовного дела следует, что в феврале 2024 года родственники подали заявление в полицию о пропаже мужчины и лишь 10 сентября этого года выяснилось, что сожительница могла с ним расправиться.

По версии следствия, пара поругалась в своей квартире, мужчина бил женщину и та в ответ нанесла ему удар в висок металлическим предметом. Полученная травма оказалась для него летальной. Чтобы скрыть преступление, сожительница закопала тело на своем земельном участке, а через несколько месяцев выкопала останки, вывезла их в мешке и выбросила в озеро.

В СК отметили, что женщина уже была судима за аналогичное преступление.

