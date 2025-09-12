Постояльцу ужесточили приговор за расправу над директором российской гостиницы

Суд увеличил наказание до 11 лет для убийцы директора гостиницы на Камчатке

Суд ужесточил приговор для постояльца, который в феврале текущего года расправился с директором гостиницы в Петропавловске-Камчатском. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Валерий Трофимов пробудет в колонии строгого режима на 1,5 года больше — 11 лет.

Как установил суд, все произошло 3 февраля. Мужчина, который больше десяти лет проживал в гостинице «Петропавловск» по договоренности с бывшей совладелицей, поссорился с ее наследником. В ходе конфликта он пошел в свой номер, достал из сейфа оружие и выстрелил в оппонента прямо в его кабинете. Директор гостиницы не выжил.

В июне суд признал стрелка виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ и приговорил его к 9,5 года лишения свободы. Прокурор не согласился с таким мягким приговором и обжаловал его.