13:21, 12 сентября 2025Силовые структуры

Постояльцу ужесточили приговор за расправу над директором российской гостиницы

Суд увеличил наказание до 11 лет для убийцы директора гостиницы на Камчатке
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд ужесточил приговор для постояльца, который в феврале текущего года расправился с директором гостиницы в Петропавловске-Камчатском. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Валерий Трофимов пробудет в колонии строгого режима на 1,5 года больше — 11 лет.

Как установил суд, все произошло 3 февраля. Мужчина, который больше десяти лет проживал в гостинице «Петропавловск» по договоренности с бывшей совладелицей, поссорился с ее наследником. В ходе конфликта он пошел в свой номер, достал из сейфа оружие и выстрелил в оппонента прямо в его кабинете. Директор гостиницы не выжил.

В июне суд признал стрелка виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ и приговорил его к 9,5 года лишения свободы. Прокурор не согласился с таким мягким приговором и обжаловал его.

