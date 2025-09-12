Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:51, 12 сентября 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде в День города

Синоптик Вильфанд: В День города в Москве ожидается до плюс 21 градуса
Виктория Клабукова

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

День города порадует москвичей солнечной теплой погодой. Своим прогнозом с агентством ТАСС поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дожди не омрачат праздничные мероприятия в столице — по сведениям синоптика, в наступающие выходные, 13-14 сентября, осадков в Москве не ожидается. В субботу воздух прогреется до плюс 17-19 градусов в зависимости от района, а в воскресенье столбики термометров поднимутся еще выше, до плюс 21 градуса.

В ночные часы показатель будет колебаться от 6 до 11 градусов тепла. Облачность, по его словам, будет переменной, ветер — слабым.

Бабье лето в Москве подходит к концу. Как ранее информировал ведущий синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, золотая осень завершится в мегаполисе на следующей неделе, 17 сентября. Вместе с дождями в Москву придет похолодание: в первые дни температура опустится до плюс 14-16 градусов, но к следующим выходным, 20-21 сентября, она достигнет 7-12 градусов тепла.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский подполковник после возвращения из плена стал командиром бригады ВСУ. Его подразделение массово сдалось в 2022 году

    Избившему свою мать российскому актеру грозит до десяти лет заключения

    Украинские телефонные мошенники переориентировались на другую аудиторию

    Во Франции более ста депутатов поддержали импичмент Макрону

    Экс-офицер армии США заявил о тревоге поляков из-за действий Германии

    Москвичам рассказали о погоде в День города и рекорде атмосферного давления

    ВСУ вновь атаковали Россию после одного из самых масштабных с начала года налетов БПЛА

    Москвичам рассказали о погоде в День города

    Серебро подорожало до максимума за 14 лет

    В Минобороны России перечислили цели групповых ударов по объектам Украины за неделю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости