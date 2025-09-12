Ценности
Джорджо Армани завещал наследникам продать свой бренд

Reuters: Модельер Джорджо Армани завещал наследникам постепенно продать бренд
Мария Винар

Фото: Serene Lee / Globallookpress.com

Итальянский модельер Джорджо Армани завещал наследникам постепенно продать или провести первичное размещение акций своего бренда Giorgio Armani. Об этом пишет Reuters.

Согласно документу, наследники должны продать 15 процентов акций модного дома в течение 18 месяцев, а остальную часть — тому же покупателю в течение трех-пяти лет. При этом Армани считает приоритетными клиентами LVMH, L'Oréal и бренд оптики EssilorLuxottica.

«Наследникам следует рассмотреть возможность будущей продажи других компаний в сфере моды и предметов роскоши, с которыми у компании Армани имеются коммерческие связи», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что активы Giorgio Armani унаследуют родственники дизайнера — племянницы Сильвана и Роберта, племянник Андреа Камерана, а также партнер Делл'Орко.

