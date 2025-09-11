Ценности
21:27, 11 сентября 2025Ценности

Стало известно о секретных завещаниях Армани

Ansa: Модельер Джорджо Армани оставил два завещания
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stefano Rellandini / Reuters

Модельер Джорджо Армани оставил два завещания, содержание которых неизвестно. Об этом сообщает Ansa со ссылкой на данные из миланского нотариального архива.

По информации агентства, первое завещание датировано 15 марта, а второе — 5 апреля. Оба были написаны от руки и помещены в запечатанный конверт. Его вскрыли во вторник, 9 сентября, после смерти модельера.

Как отмечает Ansa, поскольку у Армани нет детей, он смог разделить имущество без выделения обязательной доли, которая по закону обычно принадлежит ближайшим родственникам — супруге и детям. Сообщается, что активы унаследуют родственники дизайнера — племянницы Сильвана и Роберта, племянник Андреа Камерана, а также партнер Делл'Орко.

Ранее издание Wall Street Journal писало, что после смерти модельера решение о судьбе бренда Armani будет принимать Фонд Джорджо Армани. Отмечается, что Армани многие годы не соглашался продавать компанию французским конгломератам Kering и LVMH, но она может стать публичной с согласия большинства членов совета директоров.

