14:19, 12 сентября 2025Бывший СССР

Ермак рассказал подробности визита принца Гарри

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Андрей Ермак (слева)

Андрей Ермак (слева). Кадр: Telegram-канал «Андрій Єрмак 🇺🇦»

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак встретил партнеров Украины из Франции, Германии, Италии и Великобритании, включая британского принца Гарри, в Киеве. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой встретили в Киеве наших партнеров из Великобритании, Франции, Германии и Италии», — написал Ермак.

По его словам, эти страны, представители которых посетили столицу Украины, «стоят в первых рядах "коалиции желающих"», которая формирует новую «систему безопасности на европейском континенте».

