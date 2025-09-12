Мир
19:51, 12 сентября 2025Мир

В МИД Франции вызвали посла России

МИД Франции вызвал посла России из-за инцидента с беспилотниками в Польше
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла России Алексея Мешкова в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше. Об этом сообщает Reuters.

По словам собеседника агентства во французском МИД, российскому послу заявили, что произошедший инцидент является неприемлемым и представляет угрозу безопасности Европы и НАТО.

В ночь на 10 сентября неопознанные дроны пересекли границу Польши. По словам премьер-министра республики Туска, всего было обнаружено 19 беспилотников, значительная часть которых прилетела с территории Белоруссии.

В Министерстве обороны России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, целями являлись объекты на западе Украины.

