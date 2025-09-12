Ценности
Футболистки «Челси» вышли на поле в шортах с пятнами крови

Футболистки «Челси» вышли на поле в шортах с пятнами менструальной крови
Мария Винар

Фото: Leonie Kiehl / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Футболистки лондонской команды «Челси» вышли на поле в форме с пятнами менструальной крови. Соответствующее сообщение появилось на сайте клуба.

Решение спортсменок связано с началом сотрудничества команды с брендом средств женской гигиены Here We Flo. «В рамках запуска этой кампании игроки вышли на поле в первом матче сезона в специально запачканных шортах, чтобы продемонстрировать реальность менструации и способствовать развитию чувства гордости и уверенности во время занятий спортом, независимо от того, есть ли у вас менструация или нет», — отметили в пресс-службе «Челси».

Кроме того, в клубе заявили, что им важно здоровье и самочувствие их подопечных во время менструации. «Мы хотим изменить отношение к менструациям, нормализовать их и тем самым дать силы и вдохновить следующее поколение молодых девушек, независимо от того, занимаются они спортом или нет. Месячные должны быть для них источником силы и уверенности в себе, а не препятствием», — подчеркнула генеральный директор женской команды «Челси» Аки Мандхар.

В июле американская модель и актриса Брукс Нейдер показала публике кровь на юбке и сорвала аплодисменты.

    Все новости