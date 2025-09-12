Гигантскую тыкву весом больше центнера вырастили в России

Под Астраханью вырастили тыкву весом больше центнера

Под Астраханью вырастили тыкву весом больше 103 килограммов. Об этом сообщает издание «Арбуз».

Тыкву представили на фестивале «Краски осени», который прошел в питомнике южных растений «Началово», и торжественно взвесили. Ее вырастили специально к мероприятию из семечка тыквы, весившей более 600 килограммов.

«С самого прорастания за ростом будущего астраханского рекордсмена следила целая команда. Тыкве строили укрытия от жары, оберегали от вредителей и, кажется, даже разговаривали с ней по душам», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жительница Пермского края вырастила на своем огороде гигантский овощ размером с ребенка и показала урожай на фото. Дачнице из Кунгура Каролине Овчинниковой удалось вырастить кабачок весом 31 килограмм 550 граммов. Таких размеров плод достиг всего за 30 дней.

