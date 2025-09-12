Глава МИД Польши не согласился с мнением Трампа об инциденте с БПЛА

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что не согласен с президентом США Дональдом Трампом в том, что инцидент с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) был ошибкой. Об этом сообщает «Страна.ua».

«В ночь, когда в небе Польши оказались 19 беспилотников, над Украиной пролетело 400 БПЛА, плюс 40 ракет. Это не были ошибки», — указал дипломат.

Ранее Трамп заявил, что оказавшиеся в польском воздушном пространстве беспилотники могли быть ошибкой. Он добавил, недоволен ситуацией, при этом выразив надежду на ее скорое завершение.

10 сентября в Министерстве обороны (МО) России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, а дальность полета БПЛА, которые якобы пересекли польскую границу, не превышает 700 километров.