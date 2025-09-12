Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:21, 12 сентября 2025Мир

Глава МИД Польши не согласился с мнением Трампа об инциденте с БПЛА

Глава МИД Польши Сикорский не согласен с мнением Трампа об инциденте с БПЛА
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что не согласен с президентом США Дональдом Трампом в том, что инцидент с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) был ошибкой. Об этом сообщает «Страна.ua».

«В ночь, когда в небе Польши оказались 19 беспилотников, над Украиной пролетело 400 БПЛА, плюс 40 ракет. Это не были ошибки», — указал дипломат.

Ранее Трамп заявил, что оказавшиеся в польском воздушном пространстве беспилотники могли быть ошибкой. Он добавил, недоволен ситуацией, при этом выразив надежду на ее скорое завершение.

10 сентября в Министерстве обороны (МО) России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, а дальность полета БПЛА, которые якобы пересекли польскую границу, не превышает 700 километров.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наконец-то на нашей стороне». Европа убедила Трампа изменить отношение к России

    Московским водителям назвали подходящее время для смены летней резины

    В российском регионе начнут штрафовать депутатов

    Глава МИД Польши не согласился с мнением Трампа об инциденте с БПЛА

    Российская теннисистка проиграла 123-й ракетке мира и отказалась от рукопожатия

    Еще одна страна захотела закрыть границу с Белоруссией

    Момент уничтожения беспилотника над Ленинградской областью попал на видео

    В российском поселке обнаружили сибирскую язву

    Xiaomi высмеяла дизайн iPhone 17 Pro

    Власти российского региона объяснили закупку водки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости