11:38, 12 сентября 2025Россия

Хинштейн рассказал о доставшейся от предшественников еще одной «дурно пахнущей» проблеме

Хинштейн рассказал о проблемном строительстве очистных сооружений в Курске
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Врио главы Курской области Александр Хинштейн рассказал о проблемном строительстве инфраструктурного проекта в Курске. Об этом он написал в Telegram.

Речь идет об очистных сооружениях, работы по реконструкции которых начались еще в 2019 году. «Еще одна дурно пахнущая проблема Курска, доставшаяся нам по наследству», — написал он после посещения объекта вместе с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным.

По словам руководителя региона, при прежних властях стоимость работ выросла с 2,9 миллиарда рублей до 9,3 миллиарда. Из-за постоянного переноса сроков сдачи часть уже возведенных конструкций пришла в негодность. «Бросать объект, на который столько лет выделяли деньги, конечно, нельзя», — отметил Хинштейн.

Ранее стало известно о сделке, заключенной со следствием бывшим руководителем Курской области Алексеем Смирновым. Экс-чиновник признался в получении взятки в 30 миллионов рублей. Смирнов также признался в том, что взятки брал и его бывший заместитель Алексей Дедов.

    Все новости