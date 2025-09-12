Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по железнодорожному составу с боеприпасами для Российской армии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram.
Речь идет об артиллерийском обстреле ВСУ неназванной железнодорожной станции. В зоне поражений оказался поезд с боеприпасами для российских солдат. Предотвратить уничтожение состава удалось майору Михаилу Демидову. Он сумел перенаправить поезд на запасные пути и вывести его из зоны поражения.
По завершении обстрела офицер проверил целостность железнодорожных путей и, убедившись в безопасности маршрута, направил состав в пункт назначения. Когда именно произошел описанный эпизод, не уточняется.
Ранее стало известно о появлении в зоне спецоперации железнодорожных дронов. Каждый такой дрон рассчитан на транспортировку более тонны грузов на расстояние около 50 километров.