Минобороны рассказало о попытке ВСУ ударить по поезду с боеприпасами для Российской армии

Минобороны: ВСУ пытались ударить по поезду с боеприпасами для ВС РФ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по железнодорожному составу с боеприпасами для Российской армии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram.

Речь идет об артиллерийском обстреле ВСУ неназванной железнодорожной станции. В зоне поражений оказался поезд с боеприпасами для российских солдат. Предотвратить уничтожение состава удалось майору Михаилу Демидову. Он сумел перенаправить поезд на запасные пути и вывести его из зоны поражения.

По завершении обстрела офицер проверил целостность железнодорожных путей и, убедившись в безопасности маршрута, направил состав в пункт назначения. Когда именно произошел описанный эпизод, не уточняется.

Ранее стало известно о появлении в зоне спецоперации железнодорожных дронов. Каждый такой дрон рассчитан на транспортировку более тонны грузов на расстояние около 50 километров.

