На Владимира Соловьева готовилось покушение. Спецназ ФСБ задержал подозреваемого и показал операцию на видео

ФСБ задержала подозреваемого в подготовке покушения на телеведущего Соловьева

На российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева готовилось покушение. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

По данным следствия, подозреваемый с апреля 2024-го по июнь 2025 года планировал покушение на журналиста, сотрудничая с украинскими спецслужбами. В процессе подготовки к преступлению он несколько раз ездил в Москву для выяснения подробностей о передвижениях Соловьева по городу. Когда и при каких обстоятельствах он намеревался осуществить расправу — не уточняется.

Кроме того, в Ульяновске злоумышленник собирал данные о предприятиях, связанных с оборонной промышленностью. Эти действия, как считают в ФСБ, были направлены на помощь террористической организации. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о сотрудничестве с террористической организацией. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Задержание подозреваемого попало на видео

Подозреваемым оказался житель города Димитровграда Ульяновской области 1989 года рождения. Других подробностей не приводится.

Его задержание проводили сотрудники ФСБ и Пограничной службы. Операция попала на видео.

В ролике видно, как два сотрудника ФСБ постучались в квартиру подозреваемого, но тот не открыл. Тогда силовики вскрыли дверь и вошли. В одной из комнат они нашли мужчину и уложили лицом в пол.

В настоящее время он арестован, следователи продолжают собирать доказательства и выяснять все обстоятельства дела.

Еще одно покушение на Соловьева готовили в 2022 году

В 2022 году сообщалось, что Соловьева хотели лишить жизни из-за его профессиональной деятельности и активной поддержки специальной военной операции. Тогда планировалось подорвать автомобиль журналиста или подослать к нему курьера с бомбой.

Было возбуждено уголовное дело. Фигурантами стали восемь человек из числа неонацистов. Они действовали по заказу Службы безопасности Украины. Соловьев связал произошедшее с президентом Украины Владимиром Зеленским.