15:31, 12 сентября 2025Силовые структуры

На Владимира Соловьева готовилось покушение. Спецназ ФСБ задержал подозреваемого и показал операцию на видео

ФСБ задержала подозреваемого в подготовке покушения на телеведущего Соловьева
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

На российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева готовилось покушение. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

По данным следствия, подозреваемый с апреля 2024-го по июнь 2025 года планировал покушение на журналиста, сотрудничая с украинскими спецслужбами. В процессе подготовки к преступлению он несколько раз ездил в Москву для выяснения подробностей о передвижениях Соловьева по городу. Когда и при каких обстоятельствах он намеревался осуществить расправу — не уточняется.

Кроме того, в Ульяновске злоумышленник собирал данные о предприятиях, связанных с оборонной промышленностью. Эти действия, как считают в ФСБ, были направлены на помощь террористической организации. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о сотрудничестве с террористической организацией. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Кадр: Telegram-канал Владимира Соловьева

Задержание подозреваемого попало на видео

Подозреваемым оказался житель города Димитровграда Ульяновской области 1989 года рождения. Других подробностей не приводится.

Его задержание проводили сотрудники ФСБ и Пограничной службы. Операция попала на видео.

В ролике видно, как два сотрудника ФСБ постучались в квартиру подозреваемого, но тот не открыл. Тогда силовики вскрыли дверь и вошли. В одной из комнат они нашли мужчину и уложили лицом в пол.

В настоящее время он арестован, следователи продолжают собирать доказательства и выяснять все обстоятельства дела.

Еще одно покушение на Соловьева готовили в 2022 году

В 2022 году сообщалось, что Соловьева хотели лишить жизни из-за его профессиональной деятельности и активной поддержки специальной военной операции. Тогда планировалось подорвать автомобиль журналиста или подослать к нему курьера с бомбой.

Было возбуждено уголовное дело. Фигурантами стали восемь человек из числа неонацистов. Они действовали по заказу Службы безопасности Украины. Соловьев связал произошедшее с президентом Украины Владимиром Зеленским.

