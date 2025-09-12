Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:04, 12 сентября 2025Экономика

Набиуллина оценила эффективность ключевой ставки для сдерживания роста цен

Набиуллина: Повышение ключевой ставки работает и инфляция снижается
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Как показывают последние данные показывают, повышение ключевой ставки работает, и инфляция снижается. Эффективность ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) для сдерживания роста цен оценила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке руководитель регулятора объяснила взаимосвязь дорогих кредитов и замедления роста цен.

«Процентные расходы, как правило, составляют небольшую часть себестоимости продукции. Их рост, что называется, погоды не делает, а вот львиная доля затрат в том же сельском хозяйстве приходится на комплектующие, племенной фонд, семена, ГСМ, логистику, оплату труда. И высокие ставки замедляют рост цен на ресурсы, потому что быстрый рост цен на эти ресурсы — это и есть инфляция для предпринимателей», — заявила Набиуллина.

12 сентября Центробанк снизил ключевую ставку в России до 17 процентов. Таким шагом он пошел против ожиданий аналитиков, ждавших более решительных действий. В регуляторе объяснили подход сохраняющимся высоким уровнем инфляционных ожиданий населения, напряженностью на рынке труда, неоднородной динамикой по компонентам потребительской корзины, а также активизацией роста кредитования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Центробанк опустил ключевую ставку. Что это значит для простых россиян?

    Власти США захотели признать Россию спонсором терроризма

    В российский суд поступило беспрецедентное дело об оспаривании материнства

    Популярный российский блогер отравился в ресторане и вызвал скорую

    Российский боевой «Иван Папанин» получил оценку в США

    Алсу объяснила решение о разводе с Абрамовым

    «А кто ты такой?» Кем был и чем запомнился американцам Чарли Кирк, убитый снайпером?

    Набиуллина оценила эффективность ключевой ставки для сдерживания роста цен

    Трамп уличил Зеленского в не слишком быстром согласии на переговоры

    Два человека не выжили после обрыва канатной дороги на Эльбрусе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости