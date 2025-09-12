Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:05, 12 сентября 2025Путешествия

Пассажиров накормили испорченными продуктами в российском аэропорту

Сотрудники аэропорта Красноярска пожаловались на антисанитарию на кухне
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Пассажиров российского аэропорта в бизнес-зале накормили испорченными продуктами. Об этом сообщает Mash.

Сотрудники воздушной гавани Красноярска пожаловались на антисанитарию и тараканов на местной кухне. По их сообщению, блюда для гостей готовят из заплесневелых яиц, овощей, а сосиски и купаты приходят без этикеток.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Угощайтесь! Чем кормили в самолетах полвека назад
Угощайтесь!Чем кормили в самолетах полвека назад
23 июня 2018

Сотрудники шведского стола докладывали об обстановке в точке питания руководству, которое якобы не исправило ситуацию. От просроченных продуктов избавлялись только после жалоб посетителей, обращавших внимание на кислый вкус и запах еды.

В красноярской авиагавани сообщили Mash, что никаких жалоб не поступало, а на кухне ведется жесткий контроль. Аэропорт готов к проверкам.

Ранее десятки детей отравились на базе отдыха в России. Около двадцати человек пришлось госпитализировать.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Центробанк опустил ключевую ставку. Что это значит для простых россиян?

    Сбежавшую из поезда собаку Шуру нашли живой и здоровой

    Россияне подрались в кафе из-за политики и попали на видео

    Набиуллина отметила важность курса рубля при принятии решения по ключевой ставке

    На Владимира Соловьева готовилось покушение. Спецназ ФСБ задержал подозреваемого и показал операцию на видео

    Рубль стал укрепляться к доллару после снижения ключевой ставки ЦБ

    Трамп поделился подробностями задержания стрелявшего в активиста Кирка

    Муж и жена больше года не могли выбрать имя ребенку и развелись

    Банк России мог сохранить ключевую ставку на уровне 18 процентов

    Популярный российский комик ответил на критику его «пузатого и волосатого» тела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости