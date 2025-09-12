Победитель US Open Карлос Алькарас удивил новой деталью во внешности

Теннисист Карлос Алькарас стал пепельным блондином после победы в US Open

Испанский теннисист Карлос Алькарас, одержавший победу в Открытом чемпионате США по теннису (US Open), удивил новой деталью во внешности. Об этом сообщает People.

22-летний спортсмен поделился кадром, на котором его старший брат Альваро меняет ему имидж. На размещенном фото видно, что Алькарас решил сделать окрашивание и стал пепельным блондином. Теннисист также опубликовал снимок, на котором позировал в шапочке из фольги на голове во время обесцвечивания волос.

Алькарас обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера в финале US Open со счетом 6:2, 3:6. 6:1, 6:4. Известно, что испанец получил шестой в карьере титул на турнирах «Большого шлема».

Россияне же показали на US Open худший за семь лет результат. До этого никто из представителей страны не добирался до 1/4 финала в 2018 году.

US Open-2025 проходил в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября. Призовой фонд турнира составил рекордные 90 миллионов долларов.