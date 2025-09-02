Россияне показали худший результат на US Open за семь лет

Россияне остались без 1/4 финала US Open в одиночном разряде впервые с 2018 года

Российские теннисисты прекратили выступление в мужском и женском одиночных разрядах на US Open-2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В понедельник, 1 сентября, на стадии 1/8 вылетели последние на турнире россияне Андрей Рублев и Екатерина Александрова. Они уступили Феликсу Оже-Альяссиму и представительнице Польши Иге Швентек.

Таким образом, российские теннисисты показали худший результат на US Open в одиночных разрядах за последние семь лет. В последний раз никто из представителей страны не добирался до 1/4 финала в 2018 году.

US Open-2025 проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные 90 миллионов долларов.