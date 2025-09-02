Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Эстония
64:84
Завершен
Турция
ЧЕ-2025 (м)|Группа A. 4-й тур
Германия
120:57
Завершен
Великобритания
ЧЕ-2025 (м)|Группа B. 4-й тур
Екатерина Александрова
1 сентября
18:00 (Мск)
Ига Швёнтек
US Open (ж)
Феликс Оже-Альяссим
1 сентября
18:00 (Мск)
Андрей Рублёв
US Open (м)
Португалия
62:78
Завершен
Латвия
ЧЕ-2025 (м)|Группа A. 4-й тур
09:02, 2 сентября 2025Спорт

Россияне показали худший результат на US Open за семь лет

Россияне остались без 1/4 финала US Open в одиночном разряде впервые с 2018 года
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Андрей Рублев

Андрей Рублев. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Российские теннисисты прекратили выступление в мужском и женском одиночных разрядах на US Open-2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В понедельник, 1 сентября, на стадии 1/8 вылетели последние на турнире россияне Андрей Рублев и Екатерина Александрова. Они уступили Феликсу Оже-Альяссиму и представительнице Польши Иге Швентек.

Таким образом, российские теннисисты показали худший результат на US Open в одиночных разрядах за последние семь лет. В последний раз никто из представителей страны не добирался до 1/4 финала в 2018 году.

US Open-2025 проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные 90 миллионов долларов.

    Все новости