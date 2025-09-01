Российский теннисист Рублев вылетел с US Open

Российский теннисист Рублев проиграл канадцу Оже-Альяссиму и вылетел с US Open

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в четвертом круге US Open и вылетел с турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч завершился победой Оже-Альяссима в трех сетах — 7:5, 6:3, 6:4. Соперники провели на корте 2 часа 15 минут.

27-летний Рублев занимает 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он четырежды добирался до четвертьфинала US Open и всякий раз уступал. Всего в активе россиянина 17 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде.

31 августа Рублева оштрафовали на три тысячи долларов за нецензурную брань в матче второго круга US Open против американца Тристана Бойера. Россиянин назвал наказание несправедливым и отметил, что в тот момент разговаривал сам с собой и не сдержал эмоций.

US Open-2025 проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные 90 миллионов долларов.