Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Эстония
64:84
Завершен
Турция
ЧЕ-2025 (м)|Группа A. 4-й тур
Германия
120:57
Завершен
Великобритания
ЧЕ-2025 (м)|Группа B. 4-й тур
Екатерина Александрова
Сегодня
18:00 (Мск)
Ига Швёнтек
US Open (ж)
Феликс Оже-Альяссим
Сегодня
18:00 (Мск)
Андрей Рублёв
US Open (м)
Португалия
62:78
Завершен
Латвия
ЧЕ-2025 (м)|Группа A. 4-й тур
21:11, 1 сентября 2025Спорт

Российский теннисист Рублев вылетел с US Open

Российский теннисист Рублев проиграл канадцу Оже-Альяссиму и вылетел с US Open
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александар Джорович / РИА Новости

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в четвертом круге US Open и вылетел с турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч завершился победой Оже-Альяссима в трех сетах — 7:5, 6:3, 6:4. Соперники провели на корте 2 часа 15 минут.

27-летний Рублев занимает 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он четырежды добирался до четвертьфинала US Open и всякий раз уступал. Всего в активе россиянина 17 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде.

31 августа Рублева оштрафовали на три тысячи долларов за нецензурную брань в матче второго круга US Open против американца Тристана Бойера. Россиянин назвал наказание несправедливым и отметил, что в тот момент разговаривал сам с собой и не сдержал эмоций.

US Open-2025 проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные 90 миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкоры оценили внезапное появление Януковича

    Начался суд над врачами по делу о продаже младенцев в Китай

    «Побег страшнее смерти». Двое террористов сбежали из самого известного СИЗО Урала. Как им это удалось и что известно о розыске?

    На бывшего премьера Чехии напали на митинге и ударили по голове

    В Киеве два пьяных офицера ВСУ устроили ДТП

    Арестован один из заметных представителей азербайджанской диаспоры на Кубани

    Российские операторы БПЛА пленили украинскую военную

    Мужчина пошел в туалет и нашел в унитазе королевского питона

    Покалеченную в Дубае украинскую модель уличили в клевете. В суд обратились участники вечеринки, которых она обвинила в насилии

    Ослепшей женщине пересадили часть зуба в глаз и вернули зрение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости