10:08, 31 августа 2025Спорт

Теннисист Рублев назвал несправедливым штраф в 3 тысячи долларов за нецензурную брань

Теннисист Рублев о нецензурной брани: Во всех видах спорта это нормально
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев высказался о штрафе в размере трех тысяч долларов, который назначили ему выплатить за нецензурную брань в матче второго круга Открытого чемпионата США против американца Тристана Бойера. Об этом пишет «Чемпионат».

Спортсмен подчеркнул, что тогда разговаривал сам с собой и не сдержал эмоций. При этом он указал, что не говорил оскорбления сопернику в лицо.

«На мой взгляд, за это не должны штрафовать. Если ты говоришь плохие слова в адрес судьи на стуле, то да. Когда вы говорите это кому-то или кричите об этом на весь корт, то да, конечно. Но когда вы разговариваете сами с собой, то сами решаете, как это делать», — возмутился он, добавив, что нецензурная брань встречается во всех видах спорта и это нормально.

Рублев также отметил, что в любом виде спорта в какой-то момент может произойти всплеск эмоций, из-за которого спортсмен может не сдержаться и выругаться.

Ранее Андрей Рублев поддержал соотечественника Даниила Медведева, устроившего скандал в матче первого круга US Open-2025.

