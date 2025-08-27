Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
Сегодня
16:15 (Мск)
Динамо М
Fonbet Кубок России|Группа B. 3-й тур
Тристан Бойер
Завтра
18:00 (Мск)
Андрей Рублёв
US Open (м)
Карен Хачанов
Завтра
18:00 (Мск)
Камиль Майхшак
US Open (м)
Анастасия Потапова
Завтра
00:00 (Мск)
Мирра Андреева
US Open (ж)
Сочи
Сегодня
18:30 (Мск)
Краснодар
Fonbet Кубок России|Группа B. 3-й тур
Карабах
Сегодня
19:45 (Мск)
Ференцварош
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Балтика
Сегодня
20:45 (Мск)
ЦСКА
Fonbet Кубок России|Группа D. 3-й тур
Ростов
Сегодня
20:45 (Мск)
Динамо Мх
Fonbet Кубок России|Группа C. 3-й тур
Сельта
Сегодня
22:00 (Мск)
Бетис
Испания — Примера|6-й тур
09:09, 27 августа 2025Спорт

Рублев поддержал устроившего скандал на US Open Медведева

Андрей Рублев поддержал устроившего скандал на US Open Даниила Медведева
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Susan Mullane / Imagn Images / Reuters

Российский теннисит Андрей Рублев поддержал соотечественника Даниила Медведева, устроившего скандал в матче первого круга US Open-2025. Об этом сообщает Reuters.

«Если он захочет измениться и ему понадобится помощь, у него есть я, множество других друзей и родственников, которые ему помогут», — заявил Рублев. Он добавил, что окончательное решение остается за Медведевым.

Рублев также выразил мнение, что Медведеву требуется отдых. Он добавил, что напишет соотечественнику. Ранее за психологической помощью Медведеву посоветовал обратиться бывший немецкий теннисист Борис Беккер.

25 августа Медведев вылетел в первом круге US Open. В матче против француза Бенжамена Бонзи российский теннисист устроил скандал: он передразнивал соперника, а при подаче Бонзи на матч в третьем сете вступил в перепалку с арбитром, завел трибуны, в результате чего в игре возникла шестиминутная пауза. После этого Медведев взял партию, но все равно уступил в пяти сетах. После окончания матча он разбил ракетку о корт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США ввели 50-процентные пошлины против страны БРИКС

    У россиянки забрали детей из-за выпитой на поминках по не вернувшемуся с СВО брату стопки

    Одну из главных достопримечательностей Сахалина закрыли из-за непогоды

    Стало известно о смерти российской школьницы на репетиции к 1 сентября

    Рублев поддержал устроившего скандал на US Open Медведева

    Жена узнала об измене мужа благодаря аптеке

    Популярного стримера задержали за подлый розыгрыш в магазине

    В МЧС Киргизии допустили увеличение числа погибших на пике Победы

    Нуждающийся в помощи «АвтоВАЗ» задумал собирать автомобили в Киргизии

    71-летняя Любовь Успенская показала видео в бикини

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости