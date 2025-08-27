Рублев поддержал устроившего скандал на US Open Медведева

Андрей Рублев поддержал устроившего скандал на US Open Даниила Медведева

Российский теннисит Андрей Рублев поддержал соотечественника Даниила Медведева, устроившего скандал в матче первого круга US Open-2025. Об этом сообщает Reuters.

«Если он захочет измениться и ему понадобится помощь, у него есть я, множество других друзей и родственников, которые ему помогут», — заявил Рублев. Он добавил, что окончательное решение остается за Медведевым.

Рублев также выразил мнение, что Медведеву требуется отдых. Он добавил, что напишет соотечественнику. Ранее за психологической помощью Медведеву посоветовал обратиться бывший немецкий теннисист Борис Беккер.

25 августа Медведев вылетел в первом круге US Open. В матче против француза Бенжамена Бонзи российский теннисист устроил скандал: он передразнивал соперника, а при подаче Бонзи на матч в третьем сете вступил в перепалку с арбитром, завел трибуны, в результате чего в игре возникла шестиминутная пауза. После этого Медведев взял партию, но все равно уступил в пяти сетах. После окончания матча он разбил ракетку о корт.