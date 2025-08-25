Спорт
09:01, 25 августа 2025Спорт

Медведев устроил скандал и вылетел в первом круге US Open

Даниил Медведев устроил скандал и вылетел в первом круге US Open
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл французу Бенжамену Бонзи в первом круге US Open-2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на понедельник, 25 августа, и продлилась пять сетов. Француз взял верх со счетом 6:3, 7:5, 6:7, 0:6, 6:4. Спортсмены провели на корте 3 часа и 44 минуты.

В третьем сете Бонзи подавал на матч, но старт гейма пришлось отложить из-за скандала, который устроил Медведев. Он вступил в перепалку с арбитром, упрекая его в желании побыстрее уйти домой. В итоге россиянин взял подачу соперника и выиграл третий сет.

Медведев впервые в карьере не смог пройти первый круг на трех турнирах Большого шлема в сезоне. Ранее он прекратил борьбу на этой стадии на «Уимблдоне» и «Ролан Гаррос».

    Все новости