19:27, 12 сентября 2025Мир

Полиция прочла «если ты это читаешь, ты гей» на гильзе у стрелявшего в Кирка

AP: На найденной у стрелявшего в Кирка гильзе было написано «ты гей, лол»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Cheney Orr / Reuters

Американские правоохранители смогли прочесть надписи на гильзах патронов, которые написал стрелявший в консервативного активиста Чарльза Кирка. Об этом на брифинге сообщил губернатор штата Юта Спенсер Кокс, трансляцию ведет на YouTube агентство The Associated Press (AP).

«Надписи на гильзах трех нестрелянных патронов гласят: "Эй, фашист! Попался!" (...) и "Если ты это читаешь, ты гей, лол"», — сказал чиновник.

По словам Кокса, на другой гильзе преступник написал куплет итальянской народной песни «Белла чао».

Ранее стало известно, что в Кирка стрелял 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон.

