Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:05, 15 сентября 2025Мир

Названы неожиданные последствия потопления Россией корабля ВМС Украины

Экономист Поливач: Беспилотные катера не изменят ход боевых действий в море
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Mil.gov.ua / Wikimedia

Первое успешное потопление 28 августа беспилотным катером среднего разведывательного корабля «Симферополь» Военно-морских сил Украины является важной победой флота России, однако такие типы вооружений вряд ли кардинально поменяют ход СВО. Об этом заявил кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Поливач в интервью «Ленте.ру».

«Первое применение оружия такого типа и потопление корабля противника — это, безусловно, победа российского флота на Черном море. Но такие эпизоды не меняют принципиально характер морских сражений. Дистанционно управляемые катера — или, как их сокращенно называют, "дукаты" — мало чем отличаются от других средств войны, которые применяются уже больше 80 лет», — отметил исследователь.

В частности, он указал, что аналоги беспилотных катеров всегда существовали в истории. Например, он напомнил о брандерах, которые использовались в англо-голландских войнах XVII и об успешном применении русским флотом этого типа вооружений в битве при Чесменской бухте 1770 года.

Кроме того, Поливач напомнил, что беспилотные катера имеют технические недостатки.

Да, «дукаты» малозаметны из-за небольших размеров. Но волны мешают им идти на высокой скорости: тогда их обнаруживают, в том числе ночью. Их легко засечь приборами ночного видения — и накрыть огнем скорострельной артиллерии

Александр Поливачведущий научный сотрудник ИМ

28 августа российские войска ударили по разведывательному кораблю Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны России. Как отмечает Telegram-канал «Военная хроника», российские безэкипажные катера впервые уничтожили корабль ВМС Украины. Авторы публикации высказали мнение, что дефицита целей у БЭКов не будет, так как морской трафик в Одессу остается плотным, а значит, ударные возможности дронов будут востребованы постоянно.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обозначил сроки встречи Путина и Зеленского

    Российский боец вступил в бой с украинскими диверсантами и взял двоих в плен

    Мужчины напали на питона и съели его

    Раскрыты основные причины отказа мужчин от орального секса

    Названы неожиданные последствия потопления Россией корабля ВМС Украины

    Разработан эффективный метод борьбы с раком крови

    Украинцев после встречи с ТЦК отправляют в «один конец»

    Принц Гарри прокомментировал обвинения в чрезмерной откровенности

    Синоптик предупредил москвичей о приближающейся настоящей осени

    В России назвали причину инцидента с дронами над Польшей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости