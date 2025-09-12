Интернет и СМИ
Популярный российский комик назвал Европу «голодным краем»

Комик Бебуришвили: Эмигранты в Европе любят выступления на русском языке
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: «Макарена (50 вопросов)» / VK

Популярный российский стендап-комик Андрей Бебуришвили заявил, что эмигранты из России, живущие в Европе, очень любят выступления юмористов на русском языке. Об этом он рассказал в беседе с проектом «Макарена», видео вышло в соцсети «ВКонтакте».

«У меня было ощущение, что я Элвис Пресли, когда я выступал в Стокгольме. Ощущение было, что я рок-звезда. То же самое в Лондоне», — вспомнил Бебуришвили. Говоря о том, насколько в Европе востребованы русскоязычные комики, он в шутку назвал европейские страны «голодным краем».

Юморист добавил, что такие выступления, как правило, проходят в небольших залах, в которых чувствуется атмосфера единения.

Ранее Бебуришвили назвал Таиланд «адом во всем» и посочувствовал эмигрантам из России, живущим в этой стране. Юморист добавил, что не считает себя «лютым патриотом», но признался, что в Таиланде очень скучал по дому.

