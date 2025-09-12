Мир
09:31, 12 сентября 2025Мир

Поступок премьера Великобритании вызвал раздражение у Трампа

Politico: Трамп недоволен, что Стармер не сообщил ему об увольнении Мандельсона
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Питер Мандельсон (слева) и Кир Стармер (справа)

Питер Мандельсон (слева) и Кир Стармер (справа). Фото: U.S. Carl Court / Pool / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп оказался недоволен тем, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер не уведомил его заранее об увольнении британского посла в США Питера Мандельсона. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Трамп был раздражен подходом Стармера к увольнению Мандельсона (...) Он был недоволен, что тот не проинформировал его об этом лично, и настороженно относится ко всему, что может омрачить его официальный визит [в Великобританию] на следующей неделе», — отмечается в материале.

По словам источника, в Белом доме теперь обеспокоены тем, что поездка Трампа «может быть испорчена из-за скандала», поэтому хотели бы, чтобы преемник Мандельсона был назначен «как можно скорее».

Ранее Мандельсона уволили из-за связей со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Решение о лишении посла полномочий приняли Стармер и министр иностранных дел Иветт Купер после ознакомления с недавно опубликованной перепиской между Мандельсоном и Эпштейном.

    Все новости