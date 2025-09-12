Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:20, 12 сентября 2025Россия

Появились подробности о сбитых в Подмосковье беспилотниках ВСУ

Глава Истры Витушева: Над муниципальным округом сбили 5 дронов ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В Подмосковье пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над муниципальным округом Истра. Об этом сообщила руководитель округа Татьяна Витушева в Telegram-канале.

«Информирую о том, что прошедшей ночью в небе над муниципальным округом Истра средствами ПВО была отражена атака 5 БПЛА противника. В настоящий момент на местах работают экстренные службы», — сообщила Витушева.

Глава округа обратилась к жителям и призвала их не публиковать кадры работ сил противовоздушной обороны (ПВО) и напомнила, что от этого зависит безопасность жителей. Она также обратила внимание на то, что полеты беспилотных и летательных аппаратов, в том числе квадрокоптеров, над Московской областью запрещены.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Больше не братья. Президент Армении высказался об отношениях с Россией

    Губернатор раскрыл подробности об атаке ВСУ на граничащий с Подмосковьем регион

    Москвичам назвали срок окончания бабьего лета

    Российский военный дезертировал из части и занялся наркоторговлей

    В российском аэропорту задержали или отменили более 50 рейсов

    Появились подробности о сбитых в Подмосковье беспилотниках ВСУ

    Число ударов ВСУ по российскому региону снизилось

    Стартовали военные учения России и Белоруссии

    Командование ВСУ бросило в окружении группу штурмовиков в Сумской области

    В Крыму выдвинут требование Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости