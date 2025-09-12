Появились подробности о сбитых в Подмосковье беспилотниках ВСУ

Глава Истры Витушева: Над муниципальным округом сбили 5 дронов ВСУ

В Подмосковье пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над муниципальным округом Истра. Об этом сообщила руководитель округа Татьяна Витушева в Telegram-канале.

«Информирую о том, что прошедшей ночью в небе над муниципальным округом Истра средствами ПВО была отражена атака 5 БПЛА противника. В настоящий момент на местах работают экстренные службы», — сообщила Витушева.

Глава округа обратилась к жителям и призвала их не публиковать кадры работ сил противовоздушной обороны (ПВО) и напомнила, что от этого зависит безопасность жителей. Она также обратила внимание на то, что полеты беспилотных и летательных аппаратов, в том числе квадрокоптеров, над Московской областью запрещены.