В России предложить лишать артистов прав на выступления при одном нарушении

Депутат Милонов предложил проверять артистов алкотестером перед выходом на сцену
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Артистов нужно проверять алкотестером перед выходом на сцену, считает первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Таким предложением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Звезд надо заставить перестать пить. Всех алкотестером проверять перед выходом на сцену. Если есть какой-то выхлоп, то лишение прав на выступления на полтора года, как на автомобиль», — заявил Милонов.

Ранее общественная организация «Отцы рядом» обратилась с просьбой ввести полный сухой закон, включающий запрет на продажу алкоголя в магазинах, точках общественного питания, в том числе ресторанах и барах, к премьер-министру Михаилу Мишустину.

По мнению председателя организации Ивана Курбакова, ограничительная мера должна носить временный характер, то есть пить нельзя будет только на период военных действий.

