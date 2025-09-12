В России предложить лишать артистов прав на выступления при одном нарушении

Артистов нужно проверять алкотестером перед выходом на сцену, считает первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Таким предложением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».
«Звезд надо заставить перестать пить. Всех алкотестером проверять перед выходом на сцену. Если есть какой-то выхлоп, то лишение прав на выступления на полтора года, как на автомобиль», — заявил Милонов.
Ранее общественная организация «Отцы рядом» обратилась с просьбой ввести полный сухой закон, включающий запрет на продажу алкоголя в магазинах, точках общественного питания, в том числе ресторанах и барах, к премьер-министру Михаилу Мишустину.
По мнению председателя организации Ивана Курбакова, ограничительная мера должна носить временный характер, то есть пить нельзя будет только на период военных действий.