В России предложить лишать артистов прав на выступления при одном нарушении

Депутат Милонов предложил проверять артистов алкотестером перед выходом на сцену

Артистов нужно проверять алкотестером перед выходом на сцену, считает первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Таким предложением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Звезд надо заставить перестать пить. Всех алкотестером проверять перед выходом на сцену. Если есть какой-то выхлоп, то лишение прав на выступления на полтора года, как на автомобиль», — заявил Милонов.

Ранее общественная организация «Отцы рядом» обратилась с просьбой ввести полный сухой закон, включающий запрет на продажу алкоголя в магазинах, точках общественного питания, в том числе ресторанах и барах, к премьер-министру Михаилу Мишустину.

По мнению председателя организации Ивана Курбакова, ограничительная мера должна носить временный характер, то есть пить нельзя будет только на период военных действий.