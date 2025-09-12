Преследующего бывшую 2 года ради секса россиянина начнут судить по пяти уголовным статьям

Преследующего бывшую девушку 2 года ради секса жителя Татарстана начнут судить

Жителя Татарстана, преследующего два года бывшую девушку ради секса, начнут судить по пяти уголовным статьям. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Россиянин встречался с девушкой в 2023 году. Спустя некоторое время возлюбленная ушла. Бывший не успокоился и начал донимать экс-пассию — он встречал ее возле дома, требовал близости, угрожая разместить ее интимные фотографии в интернете.

Однажды мужчина хитростью пробрался в квартиру россиянки — он подговорил ее дочь оставить ключи в почтовом ящике. Оказавшись в жилище, житель Татарстана установил камеру под диван женщины. Последняя вернулась из отпуска и не подозревала, что за ней следят.

Кроме того, мужчина взломал электронную почту экс-возлюбленной, сменил привязанный номер телефона и получил доступ ко всем данным. Также в соцсетях женщины он удалил всех подписчиков и поставил на аватарку ее фото в голом виде.

Параллельно с этим он опубликовал номер телефона женщины на сайте по предоставлению интим-услуг.

В отношении сталкера возбудили уголовное дело по пяти статьям: понуждение к половому сношению путем шантажа, нарушение тайны переписки, тайны телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, незаконное проникновение в жилище и неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации.

Ранее житель Новосибирска издевался над беременной женой с пасынком и избивал их.