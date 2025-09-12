Силовые структуры
Прокуратура раскрыла отношение к избранной для актрисы Аглаи Тарасовой мере пресечения

Прокуратура не станет обжаловать меру пресечения Аглае Тарасовой
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Прокуратура не будет обжаловать назначенную актрисе Аглае Тарасовой меру пресечения. Отношение надзорного ведомства к аресту в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, на время расследования уголовного дела о контрабанде наркотика актриса Аглая Тарасова останется под запретом определенных действий. Следствие в свою очередь настаивало на домашнем аресте для актрисы.

Звезду фильмов «Лед» и «Холоп» Аглаю Тарасову задержали в аэропорту 5 сентября. В вещах актрисы нашли вейп с гашишным маслом. В момент задержания Тарасова находилась в трезвом состоянии.

