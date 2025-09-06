Силовые структуры
Появились подробности о состоянии актрисы Тарасовой в момент задержания

ТАСС: Актриса Тарасова в момент задержания в аэропорту была в трезвом состоянии
Марина Совина
Фото: Агентство «Москва»

Российская актриса Аглая Тарасова находилась в трезвом состоянии в момент задержания. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

«Тарасова была отправлена на освидетельствование, наркотическое опьянение по его результатам у нее не установлено», — приводит агентство слова источника.

Ранее стало известно, что Аглае Тарасовой, задержанной в аэропорту Домодедово по делу о наркотиках, избрана мера пресечения. Ей назначен запрет определенных действий. После вынесения меры артистка была освобождена.

О том, что в вещах Аглаи Тарасовой нашли наркотики, стало известно 5 сентября. Артистка прилетела в московский аэропорт Домодедово из Тель-Авива. Ее остановили на таможенном досмотре. У звезды изъяли вейп с гашишным маслом — почти 0,4 грамма, что считается значительной дозой.

