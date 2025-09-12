Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:45, 12 сентября 2025Силовые структуры

Работник российского офиса тайно похищал из сейфа компании миллионы ради игры на бирже

В Москве офисный работник украл из сейфа компании 14,3 млн рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Virrage Images / Shutterstock / Fotodom

В Москве полиция задержала 33-летнего местного жителя за кражу из сейфа компании, в которой он работал, 14,3 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД России по столице.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фигурант работал на предпринимателя, занимающегося разработкой и реализацией дизайн-проектов. У злоумышленника был доступ к сейфу. Несколько месяцев он похищал деньги бизнесмена и тратил их на биржевые операции.

Ранее в Башкирии суд вынес приговор по делу о миллионных хищениях в Ишимбайском колледже.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО объявил о начале операции «Восточный часовой» в ответ на инцидент в Польше

    59-летняя Сальма Хайек обнажила грудь в платье с глубоким декольте

    Дуров заявил об атаках на свободу слова

    Самолет прервал посадку в Литве из-за неопознанного летающего объекта

    Бывшая баскетболистка «Динамо» умерла в 30 лет

    Израиль отверг резолюцию ГА ООН о двухгосударственном решении для Палестины

    Второй B-21 взлетел

    Лось прогулялся около станции московского метро и попал на видео

    В ЦБ призвали выдавать льготную ипотеку адресно

    Глава МИД Польши заявил о прокси-войне России с НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости