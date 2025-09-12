Работник российского офиса тайно похищал из сейфа компании миллионы ради игры на бирже

В Москве офисный работник украл из сейфа компании 14,3 млн рублей

В Москве полиция задержала 33-летнего местного жителя за кражу из сейфа компании, в которой он работал, 14,3 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД России по столице.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фигурант работал на предпринимателя, занимающегося разработкой и реализацией дизайн-проектов. У злоумышленника был доступ к сейфу. Несколько месяцев он похищал деньги бизнесмена и тратил их на биржевые операции.

