Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:31, 10 сентября 2025Силовые структуры

В российском колледже раскрыли схему по хищению миллионов

В Башкирии суд вынес приговор по делу о хищении в Ишимбайском колледже
Варвара Митина (редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Башкирии суд вынес приговор по делу о миллионных хищениях в Ишимбайском колледже. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Директор колледжа признали виновным по статьям 160 и 285 УК РФ, а троих сотрудников бухгалтерии — по 160 УК РФ. Бывший руководитель колледжа приговорен к трем годам колонии общего режима, его также оштрафовали на 500 тысяч рублей. Он свою вину отрицает. Трое бухгалтеров, полностью признавшие вину, получили по два года условно.

По версии следствия, в период с 2018 по 2020 год осужденные незаконно начисляли себе и некоторым другим работникам премиальные выплаты. Общая сумма ущерба бюджетному учреждению превысила два миллиона рублей.

Кроме того, директор колледжа использовал средства учреждения для приобретения личного имущества и организовал выдачу дипломов о среднем профессиональном образовании без фактического обучения и сдачи госаттестации.

Ранее в Челябинской области задержали заведующего диагностическим центром, который вывел из бюджета Минздрава более 11 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ за ночь выпустили по России свыше сотни беспилотников

    Моди оценил слова Трампа о торговых переговорах Индии и США

    У мигрантов в России остался последний день для легализации

    Юмористка убежала со сцены из-за пикантной проблемы

    Назван способ изменить отношение европейских элит к России

    Обнаружен скрытый вред «Оземпика» для женщин

    В российском колледже раскрыли схему по хищению миллионов

    В США заявили о возможном убийстве Зеленского

    Туск сообщил о нарушении воздушного пространства Польши

    Польша закрыла два аэропорта из-за «незапланированной военной активности»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости