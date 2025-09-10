В российском колледже раскрыли схему по хищению миллионов

В Башкирии суд вынес приговор по делу о хищении в Ишимбайском колледже

В Башкирии суд вынес приговор по делу о миллионных хищениях в Ишимбайском колледже. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Директор колледжа признали виновным по статьям 160 и 285 УК РФ, а троих сотрудников бухгалтерии — по 160 УК РФ. Бывший руководитель колледжа приговорен к трем годам колонии общего режима, его также оштрафовали на 500 тысяч рублей. Он свою вину отрицает. Трое бухгалтеров, полностью признавшие вину, получили по два года условно.

По версии следствия, в период с 2018 по 2020 год осужденные незаконно начисляли себе и некоторым другим работникам премиальные выплаты. Общая сумма ущерба бюджетному учреждению превысила два миллиона рублей.

Кроме того, директор колледжа использовал средства учреждения для приобретения личного имущества и организовал выдачу дипломов о среднем профессиональном образовании без фактического обучения и сдачи госаттестации.

