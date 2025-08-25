Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:19, 25 августа 2025Силовые структуры

Заслуженный российский врач вывел из бюджета Минздрава более 11 миллионов рублей

В Челябинской области задержали заведующего диагностическим центром
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Челябинской области задержали заведующего диагностическим центром. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

По данным следствия, в период с января по март 2024 года руководитель диагностического центра ГАУЗ «Областная клиническая больница № 3», используя служебное положение и являясь членом аукционной комиссии, совершил действия для заключения договора на оказание услуг по дистанционной расшифровке электрокардиографических данных и медицинских исследований с подконтрольной ему организацией, которая дублировала услуги, оказываемые консультационным центром. Стоимость договора составила более 11,6 миллиона рублей.

Его действия причинили значительный ущерб Министерству здравоохранения области. Следователи провели обыски у него дома. Фигурант задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в российском регионе сотрудники Минобрнауки похитили выплаты педагогам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан заместитель Хинштейна, пришедший в Курскую область из Белгородской. Его подозревают в хищении миллиарда рублей

    Россияне рассказали о главной сенсации уходящего лета

    Раскрыта неожиданная опасность высокого потребления соли

    Казахстан подтвердил сохранение поставок нефти через Усть-Лугу

    Российскому пенсионеру дали срок за забитого молотком соседа

    Россиянка с сыном вернулись на родину с Украины при поддержке Катара

    В России отреагировали на желание ЕС увеличить военную помощь Украине

    В Ереване ответили на сведения о возвращении сотен фур с сельхозпродукцией для России

    Петербургский нефтяной терминал впервые импортировал пальмовое масло

    Погода помешала спасателям запустить дрон для поиска россиянки на пике Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости