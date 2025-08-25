Заслуженный российский врач вывел из бюджета Минздрава более 11 миллионов рублей

В Челябинской области задержали заведующего диагностическим центром. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

По данным следствия, в период с января по март 2024 года руководитель диагностического центра ГАУЗ «Областная клиническая больница № 3», используя служебное положение и являясь членом аукционной комиссии, совершил действия для заключения договора на оказание услуг по дистанционной расшифровке электрокардиографических данных и медицинских исследований с подконтрольной ему организацией, которая дублировала услуги, оказываемые консультационным центром. Стоимость договора составила более 11,6 миллиона рублей.

Его действия причинили значительный ущерб Министерству здравоохранения области. Следователи провели обыски у него дома. Фигурант задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

