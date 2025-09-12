Раскрыто недовольство Трампом из-за непокорности одного мирового лидера

Politico: В США недовольны неспособностью Трампа контролировать Нетаньяху

Американские чиновники недовольны тем, что президент США Дональд Трамп не способен сдерживать премьер-министра Израиля. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Неспособность Трампа контролировать Нетаньяху особенно раздражает американских чиновников, когда премьер-министр Израиля предпринимает шаги, напрямую влияющие на отношения США с такими странами, как Сирия и Катар», — сказано в сообщении.

При этом источник издания подчеркнул, что он не осведомлен о планах Белого дома относительно введения санкций или других мер против израильского премьера.

Ранее стало известно, что Трамп после ударов по Дохе потребовал от п Нетаньяху не наносить новых атак по территории Катара.

9 сентября армия обороны Израиля нанесла удар по руководству ХАМАС в Дохе. В ЦАХАЛ также заверили, что перед нанесением удара по столице Катара израильские военные приняли меры для минимизации ущерба гражданскому населению.