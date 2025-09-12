Раскрыты детали громкого похищения итальянца в Москве

В Москве пройдет суд над 4 обвиняемыми в похищении итальянца

В Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении четверых участников организованной группы, похитивших и избивших итальянца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России и прокуратуре.

Злоумышленники проходят обвиняемыми по статьям 126 УК РФ («Похищение человека») и 162 УК РФ («Разбой»). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Организатор преступления объявлен в международный розыск.

По версии следствия, преступление было заказным. Заказчик, целью которого было оказать давление на руководство итальянской компании и получить финансовую выгоду, нанял группу из трех человек для похищения сотрудника фирмы. Он передал им 800 тысяч рублей на подготовку. К преступлению находящийся за пределами России организатор привлек и родственника.

Сначала злоумышленники следили за пострадавшим, чтобы определить удобное место и время его захвата. Они также купили наручники и камуфлированную одежду, а потом арендовали автомобиль и, обманув знакомого, убедили его предоставить им дом на территории Брянской области, где планировали удерживать потерпевшего.

28 июня 2024 года злоумышленники, применив физическое насилие и угрожая пистолетом, напали на мужчину на Садовой-Триумфальной улице, затолкали его в автомобиль и увезли в дом в Брянской области, где удерживали в наручниках. У потерпевшего также похитили деньги и ценности на 80 тысяч рублей.

