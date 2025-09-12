Раскрыты требования Польши после инцидента с беспилотниками

Politico: Польша запросила поддержку НАТО после инцидента с БПЛА

Польша запросила у Североатлантического альянса поддержку после инцидента с появлением в воздушном пространстве республики беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Польша запросила определенную поддержку, включая продолжение пристального наблюдения, усиление разведывательной деятельности, а также укрепление противовоздушной обороны», — рассказал изданию неназванный представитель НАТО.

10 сентября пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка заявил, что альянс применил статью 4 Устава НАТО из-за инцидента с беспилотниками.

Эта статья предполагает проведение консультаций друг с другом в том случае, если, по мнению какой-либо из стран-участниц альянса, «территориальная целостность, политическая независимость или безопасность окажутся под угрозой».