Россиянам назвали повод «бежать к чертям» от психотерапевта

Блогер Бейнарович призвал бежать от психотерапевта, приводящего примеры из опыта
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Василий Бейнарович

Василий Бейнарович. Кадр: Влад Аганов / YouTube

Известный российский блогер Василий Бейнарович, известный как Фауст XXI века, работающий психиатром, рассказал, когда следует срочно уходить от психотерапевта. Повод для этого он назвал в подкасте блогера Влада Аганова, доступном на YouTube.

Бейнарович заявил, что считает обязательным, чтобы психотерапевт не имел проблем с ментальным здоровьем. В противном случае специалист будет проецировать свои трудности на клиентов и приводить примеры из личного опыта. «Если ваш психотерапевт начинает говорить: "Вот у меня был пример", "Вот в моей жизни было так" — к чертям бегите от этого специалиста. Потому что этого не должно быть», — констатировал психиатр.

Он добавил, что психотерапевт в первую очередь оказывает услугу, связанную с психическим здоровьем, поэтому он должен быть стерилен в вопросе ментальных расстройств.

Ранее популярная российская юмористка Олеся Иванченко рассказала, что у нее обнаружили проблемы с психическим здоровьем. Она уточнила, что ей диагностировали генерализованное тревожное расстройство (ГТР).

Бейнарович окончил лечебный факультет МГМУ им. Сеченова, а также прошел ординатуру в исследовательском центре им. В.П. Сербского, где обучался на врача-психиатра. В сети он стал известен благодаря роликам в жанре тру-крайм. Кроме того, Бейнарович стал одним из ведущий криминального подкаста «Дела».

